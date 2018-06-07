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خبير دولي: التأمين الصحي هو الحل الوحيد لتوفير الدواء لمحدودي الدخل

الجمعة 06/يوليه/2018 - 06:02 ص
خبير دولي: التأمين الصحي هو الحل الوحيد لتوفير الدواء لمحدودي الدخل
الدكتور كمال صبرة
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور كمال صبرة الخبير الدولي في صناعة الدواء، إنه يتحدث منذ سنوات عن ضرورة إنشاء هيئة الدواء، وأخذ أي نظام من أي دولة، ولكن يجب ألا يتم تمصيره.

وأضاف "صبرة"، في تصريحات تلفزيونية، الخميس، أنه عندما كان مساعدا للوزير أتي بالنظام الأوروبي، وحصل على تصاريح باستخدامه، ولكن لم يتم تفعيله، مشددا على أن كل دول العالم تعاني من مشكلة أسعار الأدوية وليس في مصر فقط.

وتابع وزير البترول، أن التأمين الصحي هو الحل الوحيد لتوفير الدواء لمحدودي الدخل، لافتا إلى أنه متخوف من نظام التأمين الصحي الجديد، لعدم تطرقه للأدوية.
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