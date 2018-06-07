وزير البترول: البحث الاستكشافي في حقل نور خلال شهرين



وأضاف "الملا"، في تصريحات تلفزيونية، الخميس، أن الشركات الأجنبية تشعر بأن الدولة المصرية ملتزمة واجادة في تعاقداتها، وهناك الكثير من الفرص الخاصة بالاستثمار في مجال البترول.



وتابع وزير البترول، أن مصر تستعد لاستقبال الغاز من الدول التي تنمي حقولها أو ليس لديها استقرار سياسي، سواء بالبنية التحتية أو الغاز، وخلال عامين "هتبقى الدنيا متغيرة خالص".

قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنهم سيبدأون في الحفر للبحث الاستكشافي في منطقة حقل نور، خلال شهرين، ليعرفوا ما إذا كان هناك غاز أم لا، مشددا على أنه لا يوجد تقديرات للاحتياطي الغاز به حاليا.