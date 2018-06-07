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وزير التعاون السوداني: إذا تكامل الاقتصاد بين مصر والسودان سيكون الأول أفريقيا

الجمعة 06/يوليه/2018 - 05:32 ص
وزير التعاون السوداني: إذا تكامل الاقتصاد بين مصر والسودان سيكون الأول أفريقيا
إدريس كمال
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نعيم يوسف
 
قال وزير التعاون الدولي السوداني، إدريس كمال، إن الاقتصاد المصري، ونظيره السوداني يعتمدان على التكامل وليس التقاطع، وإذا تكامل هذين الاقتصادين يكونا الاقتصاد الأول في أفريقيا.

وأوضح "كمال"، في لقاء مع برنامج "مساء دريم"، المذاع ععلى قناة "دريم" الفضائية، أن أفريقيا تتجه الآن نحو الوحدة الإقتصادية، والسوق المشترك، وستكون أكبر سوق في العالم.

وتابع وزير التعاوني السوداني، أن أفريقيا تتمتع بكل الموارد الطبيعية، لافتا إلى أن بلاده بها 100 مليون هيكتار فدان للزراعة لم يستغل أكثر من 20% منها، موضحا أن التعاون بين البلدين به فرص هائلة ومفيدة للشعبين.
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