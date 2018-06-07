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وعد البحري تطرح برومو ألبوم "فرحتي بيك" (فيديو)

الجمعة 06/يوليه/2018 - 04:31 ص
وعد البحري تطرح برومو ألبوم فرحتي بيك (فيديو)
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شيماء عطية
 


طرحت المطربة السورية وعد البحري، برومو ألبومها المرتقب صدوره قريبًا "فرحتي بيك" عبر قنوات مزيكا.


وتعاونت وعد في الألبوم مع كوكبة من الشعراء والملحنين، ومن المقرر الكشف عن تفاصيل الألبوم في مؤتمر صحفي تعقده في السادس والعشرين من يونيو الجاري.


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