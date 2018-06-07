نجوم السياسة والفن يشاركون في حفل زفاف نجل أحمد الفضالي (صور)

احتفل المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطى، بحفل زفاف نجله عمرو الفضالى المستشار الدبلوماسي بالأمم المتحدة على عروسه ندى القاضي، كريمة الخبير السياحى خيرى القاضي، وذلك في أحد الفنادق بالقاهرة.





وحضر الحفل لفيف من نجوم الفن والمجتمع، حيث كان من بين الحضور كل من محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب.





كما حضر الحفل كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق والسفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق والوزير عادل عبد الباقى وزير شئون مجلس الوزراء السابق والسفير عمرو حلمى والوزير مصطفى هدهد محافظ البحيرة السابق والسفيرة مشيرة خطاب، واللواء الدكتور أسامة راغب مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، واللواء حمدي بدين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب.





ومن نجوم الفن والإعلام حضر كل من الفنان محمد هنيدي والإعلامي طارق علام والإعلامية مني الحسيني وإيمان عز الدين ريم وجدي عزمي مجاهد.



