موعد مباراة الأوروجواي ضد فرنسا بمونديال روسيا 2018 ومشاهدة البث المباشر
يلتقي منتخب أوروجواي، مع نظيره الفرنسي، اليوم الجمعة
6-7-2018 في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال8 في بطولة كأس
العالم بروسيا 2018
وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها
على قنوات:-
- بين سبورت 1 Max
HD.
- بين سبورت 2 Max
HD.
وتأهل منتخب فرنسا كمتصدر للمجموعة الثالثة، وصعد منتخب الأوروجواي
كمتصدر أيضا للمجموعة الأولي في المونديال.
ونجح منتخب فرنسا في الصعود لدور ال8 بعد فوزه على منتخب
الأرجنتين بنتيجة 4-3، بينما حقق منتخب الأوروجواي فوزا صعبا على منتخب البرتغال، بنتيجة
هدفين مقابل هدف وحيد.
وفاز منتخب الأورجواي في آخر 4 مباريات لعبها في كأس العالم،
آخر مرة فاز في 5 مباريات متتالية في المنافسة كانت في 1950 و1954 لكنه لم يفز في
5 مباريات متتالية ضمن مونديال واحد من قبل.
- وهذه أول مشاركة للأوروجواي في ربع نهائي كأس العالم منذ
2010 عندما فاز على غانا 4-2 بركلات الترجيح بعد تعادل بنتيجة 1-1.
- وتأهل منتخب فرنسا 4 مرات في آخر 5 مناسبات وصل فيها إلى
ربع النهائي في كأس العالم.
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