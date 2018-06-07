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موعد مباراة الأوروجواي ضد فرنسا بمونديال روسيا 2018 ومشاهدة البث المباشر

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:23 ص
موعد مباراة الأوروجواي ضد فرنسا بمونديال روسيا 2018 ومشاهدة البث المباشر
اوروجواي وفرنسا
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أحمد عصام
 

 

يلتقي منتخب أوروجواي، مع نظيره الفرنسي، اليوم الجمعة 6-7-2018 في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال8 في بطولة كأس العالم بروسيا 2018

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

 

- بين سبورت 1 Max HD.

 

- بين سبورت 2 Max HD.

 

وتأهل منتخب فرنسا كمتصدر للمجموعة الثالثة، وصعد منتخب الأوروجواي كمتصدر أيضا للمجموعة الأولي في المونديال.

 

ونجح منتخب فرنسا في الصعود لدور ال8 بعد فوزه على منتخب الأرجنتين بنتيجة 4-3، بينما حقق منتخب الأوروجواي فوزا صعبا على منتخب البرتغال، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

 

وفاز منتخب الأورجواي في آخر 4 مباريات لعبها في كأس العالم، آخر مرة فاز في 5 مباريات متتالية في المنافسة كانت في 1950 و1954 لكنه لم يفز في 5 مباريات متتالية ضمن مونديال واحد من قبل.

 

- وهذه أول مشاركة للأوروجواي في ربع نهائي كأس العالم منذ 2010 عندما فاز على غانا 4-2 بركلات الترجيح بعد تعادل بنتيجة 1-1.

 

- وتأهل منتخب فرنسا 4 مرات في آخر 5 مناسبات وصل فيها إلى ربع النهائي في كأس العالم.

 

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.

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