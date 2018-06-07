وزير التعليم: هذا هو موعد إلغاء الثانوية العامة



وقال شوقي في الاجتماع إن الوزارة قررت إلغاء الثانوية العامة بعد سنتين من الآن، داعيا المسئولين إلى التركيز والعمل الجاد، حيث تسعى الوزارة في الفترة المقبلة إلى تطوير مرحلة الثانوية العامة، لتصبح ثلاث سنوات متراكمة، تبدأ من الصف الأول الثانوي.



وأكد الوزير أن القيادة السياسية تريد تغير مملوس في المنظومة التعليمية خلال السوات المقبلة، وسيتم تطبيق النظام الجديد للتعليم لمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي في سبتمبر القادم، لافتا إلى أنه تم افتتاح أكثر من 45 مدرسة يابانية على مستوى محافظات الجمهورية، وستبدأ الدراسة فيهم مع الأول من سبتمر المقبل.

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن موعد إلغاء الثانوية العامة، خلال اجتماع عقده مع قيادت ومديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، للوصول إلى صياغة مشتركة للنظام الجديد للتعليم.