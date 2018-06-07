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الحكومة توجه ضربة قاضية لتعيين أبناء العاملين بمؤسسات الدولة

الجمعة 06/يوليه/2018 - 07:19 ص
الحكومة توجه ضربة قاضية لتعيين أبناء العاملين بمؤسسات الدولة
الدكتورة هالة السعيد
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كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، أنها أصدرت قرارا يمنع تعيين أقارب الدرجة الأولى والثانية في المصالح الحكومية، مؤكدة أن تعيين أبناء العاملين والأقارب يفتح مجال الفساد داخل الدولة.

وأكدت "السعيد"، في تصريحات صحفية، أن قرارها لمنع تحويل المؤسسة إلى ملكية لعائلة واحدة.

وشددت الوزيرة على أن الوزارة تعمل الآن على إنشاء نظام جديد لميكنة الخدمات، وهو الملف الذي يعد غاية في الأهمية بالنسبة للدولة المصرية، موضحة أنه قد بدأ العمل بنظام ميكنة الخدمات في عدد من المحافظات وكانت الإسماعيلية هي أول تلك المحافظات، وفي أواخر يوليو الجاري، سيتم الانتهاء من سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد.
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