الحكومة ترد رسميا على شائعات الحذف العشوائي من بطاقات التموين



وكشف بيان صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن ما تم تداولة أمر غير صحيح على الإطلاق، وتقوم الوزارة بفتلرة الأسماء المكررة والمتوفين من المنظومة من أجل ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.



وشدد المركز على أن عمليات حذف حذف المواطنين التي تجري من قبل الوزارة تتم بشكل دقيق ومنظم وتقتصر على المتوفين والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية نظرًا لعدم الفصل الاجتماعي في الفترة الماضية، ولا يتم حذف أسم أي مواطن من بطاقة تموينية إلا بعدما تتم مراجعة دقيقة.



كما أكدت الوزارة أنها بصدد إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكل المستفيدين من دعم السلع التموينية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمنع حدوث أي تلاعب في منظومة الدعم.

نفت وزارة التموين الشائعات التي تحدثت عن وجود حذف عشوائي للمواطنين من منظومة التموين، مناشدة كل المواطنين ووسائل الإعلام ضرورة آخذ المعلومة من مصادرها الرسمية، والإبتعاد عن المصادر المشبوهة والتي تقوم بنشر هذه الشائعات بهدف زعزعة إستقرار الوطن.