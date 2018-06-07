توقيت مباراة فرنسا وأوروجواي بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يلتقي منتخب فرنسا أول المجموعة الثالثة، مع أوروجواي أول المجموعة الأولى في مباراة من العيار الثقيل، وذلك اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس العالم، والمقامة في الفترة الحالية في روسيا حتى يوم 15 يوليو.

وتقام المباراة اليوم الجمعة والموافق 6 يوليو 2018 في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

واحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، أما أوروجواي احتل المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد فوزه على جميع منتخبات المجموعة.

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة فرنسا وأوروجواي عبر النقل الحي والمباشر على شبكة قنوات "بي إن سبورت ماكس" المشفرة، بالإضافة إلى قنوات أخرى ستذيع المباريات بشكل مجاني مثل "تي آر تي 1" التركية وقناة "إيطاليا 1".

كما يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.