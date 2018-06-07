موعد مشاهدة مباراة البرازيل ضد بلجيكا في ربع نهائي كأس العالم

يقع نجوم منتخب البرازيل في اختبار صعب أمام بلجيكا، اليوم الجمعة، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العالم والمقرر إقامتها خلال الفترة الحالية في روسيا.

ويستضيف ملعب "كازان أرينا" مباراة البرازيل وبلجيكا في ربع نهائي المونديال، ذلك اليوم الجمعة والموافق ٦ يوليو ٢٠١٨ في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتأهلت البرازيل لهذا الدور بعد التغلب على المكسيك بهدفين نظيفين، بينما نجحت بلجيكا في تخطي عقبة اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور الستة عشر من المونديال.

يعتبر هذا اللقاء هو الخامس في تاريخ مواجهات الفريقين حيث فازت بلجيكا مرة بينما انتصرت البرازيل في الثلاث مباريات الأخرى، التقى المنتخبان في كأس العالم مرة واحدة بدور الستة عشر وفاز حينها السيليساو بهدفين دون رد عام ٢٠٠٢.

ومن المنتظر أن يتم نقل مواجهة البرازؤل وبلجيكا عبر قناتي "بي إن سبورت ماكس ١و٢" المشفرة، بالإضافة إلى قنوات أجنبية أخرى ستقوم بإذاعة مباريات كأس العالم بشكل مجاني مثل قناة "italia1" الإيطالية.

كما يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.