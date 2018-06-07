تفاصيل مباراة أوروجواي وفرنسا بالدور ربع النهائي من كأس العالم ومشاهدة البث المباشر

يسعى منتخب أوروجواي، ومنتخب فرنسا، في الفوز بالمواجهة التي ستجمع بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور ال8 من بطولة كأس العالم في روسيا.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات بي إن سبورت Max HD الرياضية.

وتأهل منتخب فرنسا كمتصدر للمجموعة الثالثة، بينما صعد منتخب أوروجواي أيضا كاول للمجموعة الأولى في المونديال.

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