



دائما تنطلق الشائعات على النجوم ومشاهير المجتمع، ليس في مصر فقط بل في جميع بلاد العالم تنتشر الشائعات خاصة إذا كان هؤلاء المشاهير تجمعهم صلة قرابة أو زواج.





وفي السطور التالية نستعرض 5 أشهر زيجات فنية طالتهم شائعات الطلاق.. منهم من وقع طلاقهم بالفعل.





1-غادة عادل وزوجها مجدي الهواري

من أشهر الثنائيات التي طالتهِم الشائعات الفنانة غادة عادل وزوجها المخرج مجدي الهواري، وتنطلق الشائعات حول طلاقهِم وفي كل مرة يخرج أحدهم وينكر هذه الشائعة ومؤخراً أُشيع خبر طلاقهِم عبر وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة وعلى المواقع الإلكترونية، ولكن هذه المرة لم يخرج أياً منهم لينفي هذه الشائعة حتى الآن ويستند من كتب هذه الأخبار عنهم أن غادة والهواري في العادة لا يفترقون في أي مناسبة فهم دائما سوياً في كل المناسبات خاصة الرسمية كـ المهرجانات وغيرها ومؤخراً ظهرت غادة في بعض اللقاءات ومهرجان الجونة من غير زوجها وهو الأمر الذي زاد الشك حول طلاقهِم، وفي النهاية نتمنى التوفيق للجميلة غادة عادل في حياتها العائلية والعملية.



2- أحمد حلمي ومنى ذكي من أشهر الثنائيات الرومانسية في الفن بعد نور الشريف وبوسي، وبالطبع لن تتركهم الشائعات وشأنهم لابد أن تتدخل لتُزعجهِم وتزعج محبيهم، وتختار المواقع التي تتربص للفنانيين، الوقت الصحيح فتتعمَد إطلاقها في وقت سفر أحدهم للعمل كمثال وتقول أنهما انفصلا والدليل أن أحدهم ترك المنزل، وبالفعل هذا ما حدث في إحدى المرات التي أشيع فيها خبر طلاق احمد حلمي ومنى زكي حيث كان يعمل الفنان احمد حلمي لوقت طويل خارج المنزل فقيل أنه أنفصل عن منى وخرج الثنائي وقتها وأنكراَ الآمر، ومنذ شهور قليلة كانت آخر شائعة حول طلاق الثنائي وخرجت منى بعدها في أحد اللقاءات التلفزيونية ترد على الشائعة قائلة”مقدرش ده الحب كله”.



3- نور الشريف وبوسي ثنائي رائع ينتمي إلى زمن الفن الجميل، ومن أشهر قصص الحب في تاريخ السينما بعد أنور وجدي وليلى مراد، ويعد الثنائي من أطول الزيجات في تاريخ زواج الفنانين ولكن وكالعادة لن تتركهم الشائعات دون أن تطولهم فطوال فترة زواجهم كان يخرج عليهم كل فترة خبر طلاقهِم، حتى تم بالفعل طلاق نور الشريف وبوسي وظن معجبيهم انها كذبة مِثل كل مرة ولكن للأسف فوجئوا بأنها الحقيقة وعن أسباب الطلاق قالت بوسي أن القدر هو الذي تسبب في طلاقهِم وقالت انه في بعض الأحيان يخلق القدر أسباب تكون هي السبب في انفصال الطرفين مهما كان الحب كبير بينهم، وهو ما تسبب في طلاقهُما 9 سنوات قبل أن يعودوا لبعض مرة أخرى ثم بعدها بوقت قصير رحل عن عالمنا الفنان نور الشريف ليفترق الثنائي هذه المرة إلى الأبد.

4- تامر حسني وبسمة بوسيل لم يسلم المطرب تامر حسني من الشائعات حيث أشيع خبر طلاقه من زوجته المغربية بسمة بوسيل عدة مرات، منذ عدة سنوات فوجئ محبي الفنان تامر حسني بزواجه من بسمة بوسيل بعد نشره الخبر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي ومنذ هذا الوقت والشائِعات تحوم حول الثنائي، حتى وصل الأمر إلى شائعة زواجه من أبنة الفنان فاروق الفيشاوي ولكن فضل الفنان تامر حسني عدم الرد على تلك الشائعة أو إعطائها أكبر من حجمها واكتفىَ بعبارة واحدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وهي: “ولا عمري هخون”.





5- أحمد السقا وزوجته مها الصغير

ارس السينما احمد السقا لم يسلم هو الآخر من الشائعات، وكم هائل من الأخبار حول طلاقه وانقصالِه عَن زوجته مها الصغير ولكنه لم يخرج ابداً لتكذيب تلك الأخبار وفي الأيام الأخيرة انتشر مجدداُ خبر طلاق احمد السقا من زوجته مها، معللين عدم ظهورها معه في الأماكن العامة أو مشاركته نجاحه في أعماله الأخيرة، على غرار زوجة عمرو دياب الذي نال هو الآخر نصيب هائل من الشائعات حوله هو الممثلة الشابة دينا الشربيني في الفترة الآخيرة وقيل أن الهضبة أنفصل عن زوجته لعدم ظهورها معه في المناسبات العامة أو الخاصة كما تعود جمهورهم على رؤيتهم، لا شك أن الأخبار الكاذبة والشائعات تؤثر بطريقة سلبية على حياة الفنانين لذا يجب على كل من يكتب خبر عن فنان أو شخصية عامة عليه أن يتحرى الدقة فيما ينقل وأنت يعود أولاً إلى الشخص نفسه، حتى لا يصبح سبباً في إزعاج أحد أو طلاقهِم بالفعل بسبب خبر كاذب.











