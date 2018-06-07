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حياة الدرديري ترد على شائعات صحة توفيق عكاشة بهذه الصورة

الجمعة 06/يوليه/2018 - 07:04 ص
حياة الدرديري ترد على شائعات صحة توفيق عكاشة بهذه الصورة
توفيق عكاشة وحياة الدرديري - أرشيفية
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ردت الإعلامية حياة الدرديري، على الشائعات التي تداولها بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي عن صحة زوجها الإعلامي توفيق عكاشة، بصورة من شهل العسل.

كان "عكاشة"، قد احتفل بزواجه من "الدرديري"، منذ أيام، وأطلق البعض شائعات حول صحته وأنه تم نقله إلى المستشفى، بعد تعرضه لنوبة قلبية.

ونشرت "الدرديري" صورة جديدة لهما ردًا على هذه الشائعات.
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