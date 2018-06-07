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خبيرة فلك تحذر المصريين من الزواج في شهر يوليو لهذا السبب

الجمعة 06/يوليه/2018 - 07:11 ص
خبيرة فلك تحذر المصريين من الزواج في شهر يوليو لهذا السبب
خبيرة الفلك جنى عطايا
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نعيم يوسف
 
حذرت جنى عطايا، خبيرة الفلك الشهيرة، المصريين من الزواج في فترة معينة خلال شهر يوليو الجاري، بسبب ما وصفتخ بوجود تجمعًا فلكيًا متوترًا ومصطدمًا ببعضه، الأمر الذي يؤدي إلى مرور الناس بفترة صعبة للغاية.

ودعت خبيرة الفلك في تصريحات تلفزيونية، المصريين إلى عدم الزواج في الفترة من 7 إلى 26 يوليو، وهي الفترة التي تقع بين عيد الفطر وعيد الأضحى.

وأشارت إلى أن هذه الفترة صعبة وتحمل أمورًا ليست جيدة، وطالبت المصريين بتأجيل أي مناسبات لشهر أغسطس بعيدًا عن شهر يوليو.
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