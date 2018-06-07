خالد يوسف يفتتح العرض الخاص لـ"كارما" بالمغرب (صور)

افتتح المخرج خالد يوسف، العرض الخاص لفيلمه الجديد "كارما" في المملكة المغربية بحضور سفير جمهورية مصر العربية أشرف إبراهيم ورئيس المركز القومي السينما نائبًا عن وزير الثقافة والسيدة إيمان المصباحي موزعة الفيلم والعديد من النجوم والمخرجين وصناع السينما بالمغرب.



