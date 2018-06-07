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خالد يوسف يفتتح العرض الخاص لـ"كارما" بالمغرب (صور)

الجمعة 06/يوليه/2018 - 02:21 ص
خالد يوسف يفتتح العرض الخاص لـكارما بالمغرب (صور)
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شيماء عطية
 

افتتح المخرج خالد يوسف، العرض الخاص لفيلمه الجديد "كارما" في المملكة المغربية بحضور سفير جمهورية مصر العربية أشرف إبراهيم ورئيس المركز القومي السينما نائبًا عن وزير الثقافة والسيدة إيمان المصباحي موزعة الفيلم والعديد من النجوم والمخرجين وصناع السينما بالمغرب.


يذكر أن فيلم "كارما" يشارك في بطولته كوكبة من نجوم الصف الأول في مصر وهم الفنانون عمرو سعد، زينة، غادة عبد الرزاق، خالد الصاوي، ماجد المصري، إخراج خالد يوسف.



خالد يوسف يفتتح العرض الخاص لـ"كارما" بالمغرب (صور)
خالد يوسف يفتتح العرض الخاص لـ"كارما" بالمغرب (صور)
خالد يوسف يفتتح العرض الخاص لـ"كارما" بالمغرب (صور)
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