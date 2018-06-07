سكرتير محافظة الإسكندرية يتوجه إلى موقع انهيار عقار في الجمرك (صور)



وقد أصدر اللواء أحمد بسيوني تعليماته بتواجد جميع الأجهزة المعنية وتكثيف تواجد فرق الدفاع المدني ووحدة التدخل السريع بالمحافظة والاسعاف والشئون الصحية، والتأكيد علي رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والمستشفيات والتضامن الاجتماعي، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.



ولقت منذ قليل سيدة مسنة 70 سنة مصرعها في انهيار سقف داخلي لعقار قديم مكون من دور أرضي ودورين علوين، قد صدر له في وقت سابق، قرار هدم.



وقالت محافظة الإسكندرية في بيان إعلامي اليوم إن الحادث أسفر عن وفاة سيدة تدعى ليلى عباس لطفي تبلغ من العمر ٧٠ عاما أن العقار كان قد صدر له قرار هدم، وبعد رفع دعوى تظلم من قاطني العقار، تم تعديل القرار للترميم، وتم ترميم جانب من العقار، إلا أن بعض السكان رفضو ترميم الجانب الآخر من العقار، مما أدى إلى انهيار الأسقف الداخلية للأدوار.



واضاف محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان أنه تم إصدار قرار إخلاء إداري للعقار بالكامل من السكان دون نقل منقولاتهم لحين الإنتهاء من أعمال اللجان المشكلة ووضع قرارها النهائي بشأن مدى خطورة العقار.

توجه منذ قليل اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية إلى العقار الكائن ب ٢ شارع قبو الملاح خلف قسم الجمرك، بنطاق حي الجمرك، والمكون من دور أرضي ودورين علويين، وذلك فور ورود بلاغ لغرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة بانهيار السقف الداخلي لجانب من العقار، ومصرع سيدة مسنة، للوقوف ومتابعة تداعيات الموقف أول بأول.