سائق قطار يوقف رحلته لشراء الطعام.. ووزارة النقل تتحرك (فيديو)



ويظهر في الفيديو لقطار متوقفًا في الطريق، وينزل السائق إلى المطعم، لشراء بعض المأكولات، ثم عاد مسرعا مرة أخرى، منتهكا بذلك قوانين العمل ومعرضا حياة المئات للخطر، حيث من المفترض ان لا تتوقف إلا عند المحطة.



من جانبه، كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فور علم وزارة النقل بتلك الواقعة أجرت تحقيقا فوريا، وبعدما تأكدت من صحتها أصدرت قرارا بإيقاف قائد القطار ومساعده عن العمل وتحويلهم للشئون القانونية للتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدهم.



وأكد المركز الحكومي، أن الوزارة قررت أيضًا التحقيق مع المسئولين عن التشغيل في تلك المحطة، ولن تتوانى في محاسبة أي مقصر في حق المواطنين، مشددا على أن هذا التصرف تصرف فردى لا يمكن تعميمه على باقي طوائف التشغيل التي تعمل على مدار ٢٤ ساعة لخدمة المواطنين في هذا المرفق الحيوي المهم الذي يخدم ملايين الركاب يوميًا.



وتشهد مصر العديد من حوادث القطارات المميتة، آخرها حادث تصادم قطارين في محافظة البحيرة بالقرب من مدينة الإسكندرية في شهر فبراير الماضي، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 39 آخرين، وتشير إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، فإن العام شهد وقوع 1234 حادث قطار في مصر.





انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو استطاع الأهالي تصويره، لسائق قطار، قام بإيقاف القطار خلال توقيت الرحلة، ونزل لشراء وجبة طعام، وقد أثارت الحادثة غضبا كبيرا خاصة أن مصر تشهد العديد من حوادث القطارات باستمرار.