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عاجل.. مصرع مسنة في انهيار سقف عقار قديم بالإسكندرية (صور)

الجمعة 06/يوليه/2018 - 02:32 ص
عاجل.. مصرع مسنة في انهيار سقف عقار قديم بالإسكندرية (صور)
صورة من الحادث
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دينا حسن- محمد رجب
 
لقت منذ قليل سيدة مسنة 70 سنة مصرعها في انهيار سقف داخلي لعقار قديم مكون من دور أرضي ودورين علوين في منطقة الجمرك بالإسكندرية، قد صدر له في وقت سابق، قرار ترميم.

وقالت محافظة الإسكندرية في بيان إعلامي اليوم إن الحادث أسفر عن وفاة سيدة تدعى ليلى عباس لطفي تبلغ من العمر ٧٠ عاما أن العقار كان قد صدر له قرار هدم، وبعد رفع دعوى تظلم من قاطني العقار، تم تعديل القرار للترميم، وتم ترميم جانب من العقار، إلا أن بعض السكان رفضو ترميم الجانب الآخر من العقار، مما أدى إلى انهيار الأسقف الداخلية للأدوار.

واضاف محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان أنه تم إصدار قرار إخلاء إداري للعقار بالكامل من السكان دون نقل منقولاتهم لحين الإنتهاء من أعمال اللجان المشكلة ووضع قرارها النهائي بشأن مدى خطورة العقار.
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