التشكيل المتوقع لمباراة البرازيل وبلجيكا في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يخوض منتخب بلجيكا مواجهة قوية وصعبة ضد البرازيل، اليوم الجمعة، وذلك في إطار دور ربع نهائي بطولة كأس العالم والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا حتى يوم ١٧ يوليو المقبل.

وتلعب مباراة بلجيكا والبرازيل على ملعب "كازان أرينا" وذلك اليوم الجمعة والموافق ٦ يوليو ٢٠١٨، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية والأردن وفلسطين.

تعتبر هذه المواجهة هي الأقوى في دور الثمانية خصوصا أن المنتخبين يمتلكان خط هجوم قوي للغاية فالمنتخب البرازيلي لديه كلا من، نيمار وجابريل خيسوس وفيرمينو وويليان، فيليب كوتينيو.

أما منتخب بلجيكا، تفوق في هذه النسخة من كأس العالم حيث سجل هجومه ١٢ هدفا خلال الأربعة مباريات التي خاضهم، فلديه لوكاكو وإدين هازارد ودي بروين.

التشكيل الموقع لمباراة البرازيل وبلجيكا:

منتخب البرازيل:

(أليسون؛ فاجنر، تياجو سيلفا، ميراندا، فيليبي لويس (مارسيلو)؛ فيرناندينيو، باولينيو، ويليان، فيليبي كوتينيو، نيمار؛ جابرييل جيسوس).

منتخب بلجيكا:

(ثيبو كورتوا؛ يان فيرتونجين، فنسان كومباني، توبي ألديرفيريلد؛ أكسيل فيتسل، كيفين دي بروين، ناصر الشاذلي، توماس مونييه؛ مروان فيلايني، إيدين هازار؛ روميلو لوكاكو).

ومن المقرر أن يتم إداعة لقاء البرازيل وبلجيكا في دور ربع نهائي كأس العالم عبر القنوات الأجنبية المفتوحة مثل قناة "تي آر تي ١" التركية و"إيطاليا ١"، بالإضافة إلى قناتي "بي إن سبورت ماكس ١و٢" المشفرة.

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