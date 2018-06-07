مفاجأة.. "أبومازن" يخطط لإقالة الحكومة ويتقرب من حماس



ونقل موقع "العرب" عن مصدر فلسطيني رفيع المستوى، أن خطوة إقالة الحكومة سيتم مناقشتها في الاجتماع المقبل لحركة فتح، والمقرر انعقاده يوم الأحد.



كانت أوساط في الحركة قد شنت حملة كبيرة ضد رئيس الوزراء الحالي، وحملوه مسئولية أزمة قطاع غزة، ورفضوا ترشيحه لعضوية تنفيذية المجلس الأخير.



ويتزامن هذا مع دعوة مصرية لحركتي فتح وحماس لاستئناف المباحثات حول المصالحة، وقد أعلن "أبومازن"، أن الحكومة الجديدة ستشمل كل الفصائل بما فيها حماس.



من جانبه، قال القيادي في حركة حماس، مشير المصري، أنهم لا يعلمون بنية تشكيل حكومة جديدة، وعلموا هذا من وسائل الإعلام، لافتا إلى أن هذا مطلبهم منذ توقيع اتفاق المصالحة.

كشفت تقارير إعلامية سعي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، لإقالة حكومة الدكتور رامي الحمد الله، وإسناد تشكيل حكومة جديدة إلى رئيس صندوق الإستثمار، ومستشار أبو مازن الاقتصادي، الدكتور محمد مصطفى، أو رئيس جامعة فلسطين التقنية "خضوري" الجامعة الحكومية، الدكتور مروان عورتاني.