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عاجل.. أول رد من مؤلف كتاب "فن اللامبالاة" على محمد صلاح (صورة)

الجمعة 06/يوليه/2018 - 01:49 ص
عاجل.. أول رد من مؤلف كتاب فن اللامبالاة على محمد صلاح (صورة)
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

حرص محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي على نشر صورة عبر حسابه على "تويتر" وهو يقرأ كتاب "فن اللامبالاة" لمارك مانسون.

 

كتاب فن اللامبالاة من تأليف مارك مانسون وصدر في 23 مارس 2018.

 

وحرص مارك مانسون على الرد على قراءة الفرعون المصري للكتاب، حيث نشر صورة لصلاح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق عليها قائلا: " استمتع يا صلاح".

 

وكان محمد صلاح قد ودع كأس العالم مع منتخب مصر من الدور التمهيدي بعد الخسارة من أوروجواي وروسيا والسعودية.

عاجل.. أول رد من مؤلف كتاب "فن اللامبالاة" على محمد صلاح (صورة)
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