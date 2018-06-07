محكمة إسرائيلية تجمد قرار هدم "الخان الأحمر"



وأصدرت المحكمة الإسرائيلية قرارا بتجميد قرار أوامر الهدم في تجمع الخان الاحمر قرب القدس حتى البت في الالتماس الذي تقدم به اهالي الحي، بعد أن كانت السلطات الإسرائيلية تسعى إلى إخلاء المنطقة لإقامة مشروع استيطاني.



وأفاد موقع "كل العرب"، أن قوات الاحتلال هدمت الأربعاء، 40 مسكنا وحظيرة لتربية الأغنام في تجمع "أبو نوار" شرق القدس، لاستكمال مخطط ترحيل السكان والتجمعات البدوية لإقامة مشروع استيطاني يطلق عليه إسرائيليا (E1).



الجدير بالذكر أن هذه الأرض يقطنها البدو وهي مملوكة ومسجلة لأهل بلدة عناتا المجاورة، وتفتقر للخدمات الأساسية، كالكهرباء والماء وشبكات الاتصال والطرقات، بينما ينحدر سكان الخان الأحمر من صحرا النقب.

نجح محامون في هيئة مقاومة الجدار والاستطيان، في استصدار قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، الليلة، بتجميد قرار هدم تجمع الخان الأحمر، قرب مدينة القدس.