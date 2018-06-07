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ردا على مروجي الشائعات.. حياة الدرديري تنشر أول صوره لها بصحبة توفيق عكاشة في شهر العسل

الجمعة 06/يوليه/2018 - 01:44 ص
ردا على مروجي الشائعات.. حياة الدرديري تنشر أول صوره لها بصحبة توفيق عكاشة في شهر العسل
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تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة معلومات عن نقل الإعلامي ” توفيق عكاشة” للمستشفى، وعلى الفور نفت الإعلامية ” حياة الدرديري” وزوجة الإعلامي تلك الأخبار.

ونشرت ” الدرديري” صورة جديدة من شهر العسل التي تم إلتقاطها بعد حفل الزفاف، وذلك من أجل الرد على الشائعات التي أطُلقت مؤخراً وتشير إلى إصابة الإعلامي بنوبة قلبية عقب الزواج.


ردا على مروجي الشائعات.. حياة الدرديري تنشر أول صوره لها بصحبة توفيق عكاشة في شهر العسل
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