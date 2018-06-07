ردا على مروجي الشائعات.. حياة الدرديري تنشر أول صوره لها بصحبة توفيق عكاشة في شهر العسل
الجمعة 06/يوليه/2018 - 01:44 ص
تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة معلومات عن نقل الإعلامي ” توفيق عكاشة” للمستشفى، وعلى الفور نفت الإعلامية ” حياة الدرديري” وزوجة الإعلامي تلك الأخبار.
ونشرت ” الدرديري” صورة جديدة من شهر العسل التي تم إلتقاطها بعد حفل الزفاف، وذلك من أجل الرد على الشائعات التي أطُلقت مؤخراً وتشير إلى إصابة الإعلامي بنوبة قلبية عقب الزواج.
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