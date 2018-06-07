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هل يبقى أشرف حكيمي في ريال مدريد؟ وكيله يجيب

الجمعة 06/يوليه/2018 - 01:39 ص
هل يبقى أشرف حكيمي في ريال مدريد؟ وكيله يجيب
أشرف حكيمي
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الفجر الرياضي
 

تحدث أليخاندرو كامانو، وكيل الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن إمكانية رحيله، عن الفريق الملكي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وقال وكيل حكيمي، في تصريحات لموقع كالتشيو ميركاتو: أشرف حكيمي مازال لاعبا في ريال مدريد، والنادي لم يبلغنا بأي شئ يخص الاستغناء عن اللاعب.

 

وعن امكانية انتقاله لنابولي أضاف:أحب أن ينضم اللاعب المغربي إلى نابولي، أنا سعيد لأن كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق الإيطالي، يحبه كثيرا.

 

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