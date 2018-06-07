وداد سيري تتصدر ترند السعودية.. حملة للقبض على راقصة مغربية وتهديد من الأخيرة

مؤكدة انها لا تخشى أحداً في مقابل ما تقوم به من فعل سواء كان صائباً أو خاطئ ، وأعترفت أنها ترغب في تعاطي الكوكايين لكن والدتها تعارض ذلك بعبارتها قالت:”لا أتعاطى كوكين نفسي بس أمي تذبحني”

مؤكدة انها لا تخشى أحداً في مقابل ما تقوم به من فعل سواء كان صائباً أو خاطئ ، وأعترفت أنها ترغب في تعاطي الكوكايين لكن والدتها تعارض ذلك بعبارتها قالت:”لا أتعاطى كوكين نفسي بس أمي تذبحني”





يذكر ان وداد سيري سبق أن شاركت في إحدى مواسم برنامج آرابز جوت تالنت الذي تبثه mbc من خلال تأديتها الرقص الهندي، ونجحت في قبولها من قبل لجنة التحكيم للتأهل في المسابقة.



