وداد سيري تتصدر ترند السعودية.. حملة للقبض على راقصة مغربية وتهديد من الأخيرة
الجمعة 06/يوليه/2018 - 01:37 ص
دعا نشطاء سعوديين غاضبون للقبض على المغنية السعودية من أصل مغربي وداد سيري، بعد إعلانها أن المخدرت شئ يمكن تعاطيه، وقد دشنت على إثره حملة مكثفة على مواقع التواصل الإجتماعي، مطالبين بسرعة القبض عليها من قبل هيئة مكافحة المخدرات، وتصدر هاشتاق حمله القبض على وداد سيري، ترند السعودية على موقع تويتر.
وظهرت وداد في إحدى المقاطع وهي تقول أنها لو فكرت بشراء الكوكايين بكامل وعيها فهي حرة، مؤكدة أنها ستعلن تعاطي الكوكاين في حال أقدمت على ذلك.
مؤكدة انها لا تخشى أحداً في مقابل ما تقوم به من فعل سواء كان صائباً أو خاطئ ، وأعترفت أنها ترغب في تعاطي الكوكايين لكن والدتها تعارض ذلك بعبارتها قالت:”لا أتعاطى كوكين نفسي بس أمي تذبحني”
مؤكدة انها لا تخشى أحداً في مقابل ما تقوم به من فعل سواء كان صائباً أو خاطئ ، وأعترفت أنها ترغب في تعاطي الكوكايين لكن والدتها تعارض ذلك بعبارتها قالت:”لا أتعاطى كوكين نفسي بس أمي تذبحني”
يذكر ان وداد سيري سبق أن شاركت في إحدى مواسم برنامج آرابز جوت تالنت الذي تبثه mbc من خلال تأديتها الرقص الهندي، ونجحت في قبولها من قبل لجنة التحكيم للتأهل في المسابقة.
المزيد عن: وداد سيري نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018