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"صحة البحيرة" تكشف حالة المصابين بلدغ الثعابين

الجمعة 06/يوليه/2018 - 01:44 ص
صحة البحيرة تكشف حالة المصابين بلدغ الثعابين
أرشيفية
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إنهم استقبلوا خمس حالات بسبب لدغ الثعابين، وتم إعطائهم المصل الخاص باللدغ، وكانت بينهم حالة واحدة خطيرة، ولكن تم التعامل معهم جميعا، وخرجت الأربع حالات الأخرى.

وأضاف "عثمان"، في تصريحات تلفزيونية، الخميس، أنه تم تشكيل لجنة وتم إعداد نوع من الطعم والسموم الخاصة بالثعابين، ومنذ ثلاثة أيام لم يستقبلوا أي حالة لدغ ثعابين.

وناشد وكيل وزارة الصحة، كل المواطنين، أن أي شخص يتعرض للدغ ثعبات يتوجه فورا إلى المستشفى، مشددا على أن جميع المستشفيات متوفر فيها الأمصال الخاصة بلدغ الثعابين والعقارب.
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