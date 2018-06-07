7 حالات زواج غريبة في الوسط الفني.. مشاهير تزوجوا من شريك غير ملائم !
الجمعة 06/يوليه/2018 - 01:24 ص
الفجر الفني
أشتون كوتشر متزوج من ديمي مور وهي أكبر منه بفارق 15عامًا
التركي كيفانتش تاتليتوغ (مهند) أصغر من زوجته باشاك ديزار بـ6 سنوات
الراقص فادي لبنان أصغر من طليقته صباح بـ25 عاماً
الممثل نيك كانون أصغر من زوجته ماريا كاري بـ11 عاماً
الممثلة باربرا مع الممثل البريطانى نافين أندروز الذى يصغرها بـ21 عاماً
رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أصغر من طليقته هيفاء وهبي بـ10 سنوات
زكي فطين وسعاد حسني وفارق سن 18 عاماً
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