ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

7 حالات زواج غريبة في الوسط الفني.. مشاهير تزوجوا من شريك غير ملائم !

الجمعة 06/يوليه/2018 - 01:24 ص
7 حالات زواج غريبة في الوسط الفني.. مشاهير تزوجوا من شريك غير ملائم !
طباعة
الفجر الفني
 
أشتون كوتشر متزوج من ديمي مور وهي أكبر منه بفارق 15عامًا

التركي كيفانتش تاتليتوغ (مهند) أصغر من زوجته باشاك ديزار بـ6 سنوات

الراقص فادي لبنان أصغر من طليقته صباح بـ25 عاماً

الممثل نيك كانون أصغر من زوجته ماريا كاري بـ11 عاماً

الممثلة باربرا مع الممثل البريطانى نافين أندروز الذى يصغرها بـ21 عاماً

رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أصغر من طليقته هيفاء وهبي بـ10 سنوات

زكي فطين وسعاد حسني وفارق سن 18 عاماً


المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أوروجواي
-
x
16:00
-
فرنسا
البرازيل
-
x
20:00
-
بلجيكا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/6/2018 2:00:18 AM