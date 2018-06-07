هل يخطف يوفنتوس كريستيانو رونالدو من ريال مدريد؟

أكدت صحيفة ماركا الاسبانية على وجود عرض من يوفنتوس لضم كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد ومنتخب البرتغال، مقابل120 مليون يورو في أربع سنوات.

ووفقا لما نشرته "ماركا"، يعلم يوفنتوس وجود خلافات بين رونالدو وإدارة النادي الملكي، وبدأ النادي الإيطالي بالفعل في التحرك لضم رونالدو.

وأضاف التقرير، أن شرط رونالدو الجزائي الذي كان يصل إلى مليار يورو تم تخفيضه إلى 120 مليون يورو، بشرط عدم تطبيقه على برشلونة وباريس سان جيرمان.

ومن المنتظر انتقال صاحب الـ33 عاما للسيدة العجوز، بدلا من جونزالو هيجوايين المتوقع رحيله، إلا أن الأمر متوقف على مفاوضات ريال مدريد ويوفنتوس وذكرت تقارير صحفية إيطالية وجود محادثات بين وكيل رونالدو، خورخي مينديز، مع مسؤولي يوفنتوس، حيث يرتبط اللاعب بعقد مع ريال مدريد يمتد لصيف 2021.