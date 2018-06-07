ريال مدريد يتعاقد مع حارس أوكراني

كشف نادي ريال مدريد الإسباني عبر موقعه الرسمي على شبكة الأنترنت عن التعاقد مع حارس المرمى الأوكراني أندري لونين بعقد طويل الأمد.

وأكد ريال مدريد في بيانه:"توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع نادي زوريا لوهانسك الأوكراني لضم أندري لونين، الذي وقع مع النادي لـ 6 سنوات المقبلة".

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن بعض التفاصيل المالية للصفقة، النادي الملكي تعاقد مع صاحب (19 عاما)، الذي يبلغ طوله 1.91 متر، مقابل 8.5 مليون يورو ، بالإضافة إلى مبلغ متغير يمكن أن يصل إلى أربعة ملايين يورو.

لونين، الذي اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح مع النادي الملكي، سيخوض فترة الاستعدادات الصيفية للموسم الجديد مع الفريق الأول لريال مدريد. بعد ذلك ، سيقرر جولين لوبيتيجي مصيره. كل الخيارات مفتوحة: يمكن أن يمثل الفريق الأول كحارس مرمى ثالث (وهو ما يعني رحيل لوكا زيدان)، أو الانضمام إلى صفوف كاستيا ( ب)، أو الذهاب على سبيل الإعارة إلى أحد الفرق المتوسطة لمواصلة تطوره، على الرغم من أنه حارس دولي سبق له تمثيل أوكرانيا في مباراتين دوليتين.