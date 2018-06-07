برلماني كفيف يشكر رئيس الوزراء لهذا السبب

أعرب النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن سعادته لمنحه نسخة من برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مطبوعة بطريقة "برايل"، معقبًا: ""أتوجه بالشكر لمصطفى مدبولي، وللعاملين بمجلس الوزراء كونهم قاموا بتنفيذ هذه الفكرة بشكل متقن".



وأضاف "حنفى" خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية المحور، مساء الخميس، أن زملائه المبصرين استلموا مجلد واحد مكون من 256 صفحة به برنامج الحكومة بينما هو تسلم 6 مجلدات كون طريقة "برايل"، تأخذ مساحة أكبر فى الكتابة.

