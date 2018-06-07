حمدي الوزير يرد على اتهامه بالتحرش بفتاة روسية





قال الفنان حمدي الوزير، أنه كان سعيدًا سعادة شديدة بالذهاب إلى روسيا، لمشاهدة مباريات كأس العالم، وأنه مفتون بتاريخ الأمة الروسية، التي أصبحت تضاهينا عددًا.





وتحدث "الوزير"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، لمذاع عبر فضائية "النهار وان"، عن صورته في المدرجات في روسيا، أثناء مباراة مصر وروسيا، قائلًا: "رواد السوشيال ميديا اتهموني بالتحرش بفتاة روسية أثناء المباراة، ولكني كنت منبهرًا بالعرض الذي أقاموه".