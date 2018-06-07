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حسن كامي: الفن أخذني من حلمي بالعمل فى السلك الدبلوماسي

الجمعة 06/يوليه/2018 - 04:11 ص
حسن كامي: الفن أخذني من حلمي بالعمل فى السلك الدبلوماسي
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مريم الشريف
 

قال الفنان حسن كامي، أنه كان يتمنى العمل بالسلك الدبلوماسي، إلا أن الفن والأوبرا جذباه نحوهما، مشيرًا إلى أنه متعلم ومن عائلة كبيرة ولكنه كان فقيرًا لذلك حينما قرر الزواج كانت عائلة زوجته الثرية تحذرها منه. 


وأضاف خلال لقائه فى برنامج "الحياة فى مصر" على قناة "الحياة"، قائلا: "أخبروا زوجتي بأنى هستولى على فلوسها بعد الزواج، ووصفوني بأنى شخص يلعب بالبيضة والحجر، إلا أننى من خلال موهبتى الغنائية بالأوبرا حسن أوضاعي فيما بعد".


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