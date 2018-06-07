عاجل.. نقيب الممثلين يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ هياتم





كشف نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، النقاب عن آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنان هياتم، مشيرًا إلى أنها متواجدة في مستشفى مصر الدولي لمرورها بوعكة صحية.





وأشار في تصريحات صحفية أنه سيذهب بنفسه غدًا للاطمئنان على حالتها الصحية ومعرفة تفاصيلها".





وانتشرت خلال الساعات الماضية أنباءً تفسد بإصابة هياتم بمرض خطير، دون الكشف عن التفاصيل.







