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عاجل.. أحمد ناجي يفجر مفاجأة مدوية عن معسكر المنتخب في روسيا

الجمعة 06/يوليه/2018 - 01:06 ص
عاجل.. أحمد ناجي يفجر مفاجأة مدوية عن معسكر المنتخب في روسيا
منتخب مصر
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ريهام عبد المحسن
 

كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب السابق بأن شريف إكرامي حارس الأهلي كان سيشارك في مباراة السعودية في كأس العالم، والمقامة حاليًا بروسيا وأكد أنه لم يستبعد عواد بسبب ودية اليونان.

 

وقال ناجي في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": " كان لدينا مجموعة ثابتة من اللاعبين واعتمدنا عليهم حفاظاً على القوام الأساسي للمنتخب".

 

وأضاف: "إكرامي كان أحد نجوم مباراة غانا وعواد لم نجربه أو نشاهده على الرغم من أنه مستقبل مصر".

 

وتابع: "محمد الشناوي على الرغم من عدم خبرته الدولية قبل المونديال إلا أنه أثبت جدارته في مباراة البرتغال التي حافظ فيها على ثباته النفسي".

 

وأردف قائلاً: "الحضري كان يتدرب معي منفرداً قبل كأس العالم بشهر وشارك في مباراة السعودية لأنه يستحق ذلك وليس لتكريمه كما أن ظروف المباراة كانت تسمح بمشاركته".

 

واستطرد قائلاً: "أشكر إكرامي على جهده أثناء معسكر المنتخب وكان على وشك المشاركة في مباراة السعودية لولا عدم جاهزيته بدنيا".

 

واختتم ناجي تصريحاته قائلاً: " لم أستبعد عواد بسبب مستواه في مباراة اليونان ولو كان حدث ذلك لكنت رحلت عن المنتخب".

 

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