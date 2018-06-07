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حسن كامي: صناع الدراما لا يطلبوني للتمثيل لهذا السبب

الجمعة 06/يوليه/2018 - 02:37 ص
حسن كامي: صناع الدراما لا يطلبوني للتمثيل لهذا السبب
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مريم الشريف
 

كشف الفنان حسن كامي، سبب عدم ظهوره في الأعمال الدرامية، مشيرًا إلى أن القائمين على الدراما لا يطلبون منه المشاركة فى أعمال فنية نظرًا لتقدمه فى العمر، بالإضافة إلى عدم قدرته على تقديم الأدوار المواكبه للعصر.

وأكد خلال لقائه فى برنامج "الحياة فى مصر" على قناة "الحياة"، أن الممثل يمكنه تقديم أى شخصية لكن إذا قدم شخصية معلم فى حارة مثلًا سيرى الجمهور أنها غير لائقة عليه.

وأضاف أنه يحب حينما يقدم دورًا معينًا، أن يضيف كلام منه لروح الشخصية، كما لفت إلى أن دراسته للغناء فى الأوبرا علمته الكثير من القواعد التى ساعدت على دخوله مجال التمثيل.


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