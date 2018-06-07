مودريتش: رفع كأس العالم أمر رائع

صرح لوكا مودريتش نجم كرواتيا، أن الفوز بكأس العالم سيكون أمر رائع، وذلك قبل مواجهة روسيا في دور الثمانية لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.

وقال مودريتش في تصريحات نقلها موقع ماركا الإسباني: "الفوز بكأس العالم مع كرواتيا أمر لا يمكن تصوره، سيكون من أجمل القصص الخيالية، رفع كأس العالم كقائد لكرواتيا سيكون أمر رائع".

وعن مواجهة روسيا، قال مودريتش: "تغلبنا على صعوبات كبيرة للوصول لهذه النقطة، خاصة أننا سنلعب أمام المنتخب الأدنى مرتبة في تصنيف الفيفا".

وأضاف: "روسيا كانوا منظمين وفعالين جدًا في الحد من الخيارات الجيدة لمنتخب إسبانيا".

وتابع: "يلعبون براحة كبيرة ويديرون المباريات بشكل جيد ومنظم للغاية، لا شك أنهم سيسعون للتقدم في النتيجة، مواجهة روسيا أمام جماهيرها سيكون مشهدًا عظيمًا".

وأردف قائلاً: "منذ عام 2008، لم نذهب أبعد من هذا الموقف في البطولات الكبيرة، لقد حققنا نتائج رائعة بعد سنوات من المحاولة وهذا يعني الكثير بالنسبة لي شخصيًا، لقد عانينا من هزائم مؤسفة منذ عام 2008 خاصة أمام تركيا والبرتغال، نحتاج للقليل من الحظ هذه المرة".

وعن إهداره لركلة جزاء أمام الدنمارك، اختتم مودريتش تصريحاته قائلاً: "كنت هادئًا ومركزًا، أنا أقبل المسؤولية بقيادة المنتخب وعلي أن أفعل ذلك، أنا متحمس كثيرًا".