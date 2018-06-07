نيابة الغردقة تأمر بحبس أمين مخزن بمصر للبترول



تم تحرير المحضر جنح أول الغردقة.

أمرت نيابة الغردقة، مساء الخميس، بحبس أمين مخزن بشركة مصر للبترول بالبحر الأحمر ٤ أيام على ذمة التحقيقات، إضافة إلى طلب تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة.كان ضباط مباحث قسم الاموال العامة بمديرية أمن البحر الاحمر، تمكنوا من ضبط "شعبان ا ا"، أمين مخزن بالشركة، بعد بلاغ تقدم به هشام احمد عبداللاه مدير إدارة النقل والمشرف على المخازن والمهمات بالشركة، مفادها وجود شبهة اختلاس وإهدار مال العام بمخازن شركة مصر للبترول الكائنة بالطريق الدائرى الخارجي للغردقة.على الفور تشكيل لجنة من منطقة البحر الاحمر، وتبين وجود عجز بالعهدة من منتجات زيوت وكيماويات الشركة تقدر بمبلغ أربعة ملايين و674 ألف جنيه، كما تبين عدم تسجيل أصناف الصادر والوارد بكارت العهدة من حوالى شهرين.