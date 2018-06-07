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بالأرقام.. الحكومة تدعم البنزين رغم الإجراءات الأخيرة

الجمعة 06/يوليه/2018 - 12:50 ص
بالأرقام.. الحكومة تدعم البنزين رغم الإجراءات الأخيرة
صورة أرشيفية
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الفجر
 
قال طارق المُلا، وزير البترول، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن وزارته تعمل حاليًا علي الانتهاء من آلية لتسعير المواد البترولية بشكل تلقائي، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هذه الآلية تتضمن معادلة سعرية لكل منتج، حيث تتضمن تلك المعادلة احتساب نسبة الاستيراد وفقًا لسعر خام برنت وسعر صرف الدولار، والتي تمثل نحو 85% من تلك المعادلة، علي أن تمثل الأعباء الداخلية نحو 15%.

وبحسب المُلا، فإن تلك المعادلة ستنشر بشكل دوري لتحديد أسعار المواد البترولية.

ورغم أن الحكومة نفذت عدة إجراءات لدعم الدولة عن الوقود، فإن الدولة ما زالت تدعمه حتى الآن.
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