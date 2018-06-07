موعد مباراة البرازيل ضد بلجيكا في دور الثمانية من كأس العالم 2018

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مشاهدة مباراة هجومية قوية تجمع بين منتخبي البرازيل وبلجيكا، اليوم الجمعة، في إطار منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العالم روسيا ٢٠١٨.

وتنطلق صافرة بداية مباراة البرازيل وبلجيكا في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة والموافق ٦ يوليو ٢٠١٨، وتقام المواجهة على ملعب "كازان أرينا".

تأمل جماهير كرة القدم حول العالم في مشاهدة لقاء غزير بالأهداف بين الفريقين حيث سجل نجوم البرازيل حتى الآن سبعة أهداف، بينما أحرز لاعبو الشياطين الحمر ١٢ هدفا وتلقوا ٤ أهداف فقط.

ومن المقرر أن تقوم قناتي "بي إن سبورت ماكس ١و٢" المشفرة بإذاعة مباراة البرازيل وبلجيكا في إطار منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العالم.

وكان المنتخب البرازيل قد تخطى دور الستة عشر بعد الفوز على المكسيك بهدفين دون رد، بينما تمكنت بلجيكا من الصعود بعد تسجيل هدف ثالث قاتل في مرمى اليابان بالدقائق الأخيرة لتنتهي المواجهة بنتيجة ٣-٢.

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