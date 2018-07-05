أبرز أخبار التوك شو الخميس 5/7/2018: خطة تقليل عدد موظفي الحكومة ووحدات العاصمة الجديدة

هدى عبدالرازق - أمنية فوزي - داليا الحسين - نعيم يوسف - ندى محمد - كساب أحمد



تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.