أبرز أخبار التوك شو الخميس 5/7/2018: خطة تقليل عدد موظفي الحكومة ووحدات العاصمة الجديدة
الجمعة 06/يوليه/2018 - 02:51 ص
هدى عبدالرازق - أمنية فوزي - داليا الحسين - نعيم يوسف - ندى محمد - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
رخا أحمد: تعاون برلين مع القاهرة أمنيا يهم ألمانيا (فيديو)
أكد السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة وزير الخارجية سامح شكري، إلى برلين، ذات أهمية كبرى مع وجود علاقات قوية بين مصر والمانيا في المجال الاقتصادي والأمني، متابعا أن التعاون في مجال الأمن كبير للغاية ويهم المانيا.
هاني الناظر يكشف عن 4 أمراض جلدية ليس لهم علاج (فيديو)
كشف الدكتور هاني الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق واستشاري الأمراض الجلدية، عن 4 أمراض جلدية ليس لهم علاج، موضحا أنهم "الشعر الأبيض والصلع الوراثي والمسام الواسعة وجلد الوزة المحبب في ذراع الفتيات".
"الوزراء": الحكومة حريصة على حصول كل فئات المجتمع على الرعاية
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن بيان الحكومة تضمن عدة محاور تهدف لخدمة المواطن، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على أن كل فئات المجتمع تحظى بالرعاية حتى المصريين في الخارج.
وزيرة التخطيط تكشف حقيقة وجود خطة من الدولة لتقليل عدد الموظفين الحكوميين
نفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، صحة ما يتردد عن وجود خطة من الدولة لتقليل عدد الموظفين الحكوميين.
رئيس حي الساحل عن انهيار عقار شبرا: مسؤولية المهندس والمقاول والمالك
قال الدكتور مجدي شريف، رئيس حي الساحل، إن أعمال الحفر التي كانت بجانب العقار حاصلة على تراخيص، وكانت تحت إشراف مهندس استشاري نقابي هو المسئول عن تأمين المنطقة والمارة، مؤكدًا أن المهندس والمقاول والمالك هم المسئولين عن هذه الواقعة.
نقيب الصحفيين عن استقالة أبو السعود محمد: "من إمتى الاستقالات بتكون على الفيس بوك؟"
قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن استقالة "أبو السعود" غير نهائية، لأن تقديم الاستقالات لا يكون بمنشورات على الفيس بوك، متابعًا: "من إمتى الاستقالات بتكون على الفيس بوك؟"
تعرف على عقوبة بيع شقق الإسكان الاجتماعي من الباطن (فيديو)
كشف وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية الجديدة، عن عقوبة بيع شقق الإسكان الاجتماعي من الباطن.
"الإسكان" تعلن على سعر الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة
أكد وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية الجديدة أنه سيتم طرح 2040 وحدة بالعاصمة الإدارية هذا العام بسعر 11 ألف جنيه للمتر، منوها أن وحدات العاصمة الإدارية إسكان فاخر مساحات تبدأ من 130 متر إلى 180 متر.
وكيل "خطة البرلمان": إنشاء صندوق سيادي مصري يهدف لاستغلال أصول الدولة
قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، إن الصندوق السيادي يهدف إلى استغلال الفوائد المالية لأي دولة مثلما يحدث في دول الخليج، لكن مصر لا يوجد لديها فوائص مالية، لذلك سيقوم الصندوق السيادي المصري بالعمل على استغلال الأصول التي تملكها الدولة مثل القصور والأراضي.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
رخا أحمد: تعاون برلين مع القاهرة أمنيا يهم ألمانيا (فيديو)
أكد السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة وزير الخارجية سامح شكري، إلى برلين، ذات أهمية كبرى مع وجود علاقات قوية بين مصر والمانيا في المجال الاقتصادي والأمني، متابعا أن التعاون في مجال الأمن كبير للغاية ويهم المانيا.
هاني الناظر يكشف عن 4 أمراض جلدية ليس لهم علاج (فيديو)
كشف الدكتور هاني الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق واستشاري الأمراض الجلدية، عن 4 أمراض جلدية ليس لهم علاج، موضحا أنهم "الشعر الأبيض والصلع الوراثي والمسام الواسعة وجلد الوزة المحبب في ذراع الفتيات".
"الوزراء": الحكومة حريصة على حصول كل فئات المجتمع على الرعاية
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن بيان الحكومة تضمن عدة محاور تهدف لخدمة المواطن، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على أن كل فئات المجتمع تحظى بالرعاية حتى المصريين في الخارج.
وزيرة التخطيط تكشف حقيقة وجود خطة من الدولة لتقليل عدد الموظفين الحكوميين
نفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، صحة ما يتردد عن وجود خطة من الدولة لتقليل عدد الموظفين الحكوميين.
رئيس حي الساحل عن انهيار عقار شبرا: مسؤولية المهندس والمقاول والمالك
قال الدكتور مجدي شريف، رئيس حي الساحل، إن أعمال الحفر التي كانت بجانب العقار حاصلة على تراخيص، وكانت تحت إشراف مهندس استشاري نقابي هو المسئول عن تأمين المنطقة والمارة، مؤكدًا أن المهندس والمقاول والمالك هم المسئولين عن هذه الواقعة.
نقيب الصحفيين عن استقالة أبو السعود محمد: "من إمتى الاستقالات بتكون على الفيس بوك؟"
قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن استقالة "أبو السعود" غير نهائية، لأن تقديم الاستقالات لا يكون بمنشورات على الفيس بوك، متابعًا: "من إمتى الاستقالات بتكون على الفيس بوك؟"
تعرف على عقوبة بيع شقق الإسكان الاجتماعي من الباطن (فيديو)
كشف وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية الجديدة، عن عقوبة بيع شقق الإسكان الاجتماعي من الباطن.
"الإسكان" تعلن على سعر الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة
أكد وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية الجديدة أنه سيتم طرح 2040 وحدة بالعاصمة الإدارية هذا العام بسعر 11 ألف جنيه للمتر، منوها أن وحدات العاصمة الإدارية إسكان فاخر مساحات تبدأ من 130 متر إلى 180 متر.
وكيل "خطة البرلمان": إنشاء صندوق سيادي مصري يهدف لاستغلال أصول الدولة
قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، إن الصندوق السيادي يهدف إلى استغلال الفوائد المالية لأي دولة مثلما يحدث في دول الخليج، لكن مصر لا يوجد لديها فوائص مالية، لذلك سيقوم الصندوق السيادي المصري بالعمل على استغلال الأصول التي تملكها الدولة مثل القصور والأراضي.
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