"بيجامة" هنيدي تكشف فريق كرة القدم الأجنبي الذي يشجعه





شارك الفنان محمد هنيدي، جمهوره صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات المصغر "تويتر".





وكشف هنيدي، خلال الصورة فريق كرة القدم الأجنبي الذي كان يشجعه في بداية مشوراه الفني، حيث كان يرتدي "بيجامة" شبيهة بتيشريت نادي يوفينتوس الإيطالي، معلقًا: من البداية كنت مشجع كبير لليوفي"





ويأتي افصاح هنيدي، عن انتمائه الكروي بعد تداول أنباء عن انتقال كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الأسباني إلى يوفينتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية.







