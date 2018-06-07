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جماهير كولومبيا تطالب بإعادة مباراتهم مع انجلترا

الجمعة 06/يوليه/2018 - 12:25 ص
جماهير كولومبيا تطالب بإعادة مباراتهم مع انجلترا
جماهير كولومبيا
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مها الصباحي
 

وقع أكثر من ٢٠٠ ألف شخص من مشجعي المنتخب الكولومبي المحبطين، على التماس للمطالبة بإعادة مباراة بلادهم مع إنجلترا في دور الـ ١٦ لكأس العالم، والتي حسمتها الأخيرة بركلات الجزاء الترجيحية.

 

وتأهل منتخب إنجلترا لدور ربع النهائي من مونديال روسيا بعد فوزه على كولومبيا بنتيجة ٤-٣ بعد تعادلهما بهدف لكل منهما في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة.

 

وزعم مشجعو كولومبيا أن الهدف الوحيد الذي أحرزه هاري كين مهاجم المنتخب الإنجليزي قد احتسبه حكم المباراة بالخطأ.

 

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن جماهير النمور لم تقدر على قبول نتيجة المباراة التي أقصت بلادهم من البطولة الأهم رياضيا في العالم.

 

واتهمت الصحيفة جماهير الفريق اللاتيني بالتحيز، قائلة إنهم يرفضون حتى تذكر واقعة عدم حصول ويلمار باريوس لاعب كولومبيا على الكارت الأصفر برغم ضربة الرأس التي وجهها إلى الإنجليزي جوردان هيندرسون.

 

وتستعد إنجلترا لمواجهة المنتخب السويدي في الدور رُبع النهائي لكأس العالم في المباراة المقرر إقامتها، غدا السبت.

 

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