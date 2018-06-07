وزير النقل: المواطن سيشعر بتطوير السكة الحديد مع نهاية 2019

قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل، إن شبكة الطرق التي قامت بها الدولة خلال الأربع سنوات السابقة كلفت الدولة 75 مليار جنيه.



وأضاف "عرفات"، خلال حواره ببرنامج "مساء دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن مصر وقعت اتفاقية مع الهيئة العربية للتصنيع لصناعة 140 عربة لنقل الحويات عن طريق السكة الحديد بتكلفة تتجاوز الـ550 مليون جنيه، لافتًا إلى أن مصر طوال السنوات السابقة لم يكن لديها عربات لنقل الحاويات على السكة الحديد.



ولفت إلى أن العنصر البشري في السكة الحديد "جدع ورجالة أووي"، مشيرًا إلى أن العنصر البشري ظلم في السكة الحديد بسبب نقص الإمكانيات.



وأشار إلى أن المواطن سيشعر بتطوير السكة الحديد مع نهاية 2019 مع وصول العربات والجرارات الجديدة.

