وزير النقل: رفع الدعم عن الوقود سيؤدي إلى تقليل الحوادث

قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل، إن رفع الدعم عن الوقود سيؤدي إلى تخفيض نسبة الحوادث بسبب الإتجاه للنقل النهري لأنه أرخص بنسبة تصل لـ50%.



وأضاف "عرفات"، خلال حواره ببرنامج "مساء دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن "الكارتة" التي تحصل عليها الدولة من الطرق لا تغطى تكلفة صيانة الطرق، لافتًا إلى أن الدولة مهتمة بإستدامة الخدمة التي تقدمها بشكل كبير.



وأشار إلى أن الوزارة قامت بتصميم طريق الدائري الإقليمي لتحمل أقصى حمولة للمركبات، لافتًا إلى أن الغرامات التي ستحصل عليها وزارة النقل نتيجة الحمولات الزائدة سيتم إستخدمها في صيانة الطرق.

