نقيب الفلاحين يطالب بتولي وزارة الزراعة ملف استيراد القمح وليس "التموين"



وأشار "أبو صدام"، خلال حواره ببرنامج "بالميزان" المذاع عبر قناة "إل تي سي"، اليوم الخميس، إلى أن وزارة الزراعة يجب أن تتولى ملف استيراد القمح وتسعيره، وليست وزارة التموين، معقبا أن وزارة الزراعة هى الأولى بالفلاح.



وشدد على ضرورة أن تمنع مصر استيراد أي سلعة من الخارج لها مثيل محلي.



قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن القمح المصري من أجود أنواع القمح العالمية، مضيفًا أن هناك أطراف تضغط على وزارة التموين للسماح باستيراد القمح لمصالحهم الشخصية.