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عاجل.. من وزارة الصحة بشأن قانون التأمين الصحي الشامل

الجمعة 06/يوليه/2018 - 12:11 ص
عاجل.. من وزارة الصحة بشأن قانون التأمين الصحي الشامل
وزارة الصحة
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عبدالرحمن صلاح
 
نفت وزارة الصحة والسكان، ما تردد ببعض وسائل الإعلام، بشأن تأجيل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد لأجل غير مسمي، مشيرة إلى أن هذا الخبر عار تماما من الصحة.

وأكدت الوزارة أن لديها خطة محددة لتطبيق القانون وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، جميع وسائل الإعلام تحري الدقة فى مايتم تداوله ونشره، والرجوع للمصدر الرسمي للمعلومات قبل النشر لتفادى حدوث بلبلة لدى الرأى العام.

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