طارق مصطفى: لا يعقل الهجوم على شيكابالا وكهربا.. وحامد يعشق الزمالك

أكد طارق مصطفى المدير الفني لفريق سريع وادي زم المغربي ونجم الزمالك السابق، أن السويسري جروس المدير الفني الجديد يمكنه تقييم مستوى اللاعبين الموجودين في صفوف الفريق أو العائدين من الاحتراف.

وقال مصطفي في تصريحات لبرنامج تامر وبشير على قناة hc الفضائية، إن أزمة طارق حامد من المفترض أنها منتهية لأن اللاعبين متواجدين مع الفريق الأبيض، ويجب أن يحسم مصيرهم بشكل نهائي.

وشدد على أن طارق حامد اللاعب الوحيد الذي كان مستمرا لآخر مباراة مع الزمالك، ولا يستطيع أن يشكك أحد في روحه القتالية أو حبه للزمالك، وعلى مجلس الإدارة أن يحسم هذه الملفات قبل خوض المعسكر المغلق في ألمانيا للتحضير للموسم الجديد، مشيرا إلى أن حامد لا تفرق معه الأمور المالية لأنه زملكاوي صميم ويعشق الفانلة البيضاء.

وانتقد طارق مصطفى فكرة الهجوم على محمود كهربا وشيكابالا باعتبارهم لاعبين كبار، قائلا، "لا يعقل الهجوم على كهربا وشيكابالا ولابد من احتواء كل النجوم في صفوف الفريق الأبيض".