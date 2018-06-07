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راندا البحيري عن غيابها السينمائي: "اسألوا المنتجين" (فيديو)

الجمعة 06/يوليه/2018 - 12:09 ص
راندا البحيري عن غيابها السينمائي: اسألوا المنتجين (فيديو)
راندا البحيري
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يارا احمد - تصوير: محمد لطفي
 
علقت الفنانة راندا البحيري، عن غيابها في السينما الفترة الماضية موجهة رسالة للمنتجين، وكشفت عن رأيها في حال السينما.

حيث قالت راندا، خلال ندوتها في "الفجر الفني": "أسألوا المنتجين اعداد الافلام التي تتم انتاجها في العام الواحد قليلة جدا ولكن مستوي الافلام عادت مرة أخري وهناك عدد كبير من الافلام المميزة منها حرب كرموز و الكنز وهروب اضطراري والخلية وعدد اخر من الافلام".

وتابعت راندا، أنها لاتتمنى تجسيد أي شخصية معينة ولكن الدور يجذبها للعمل وخاصة السيناريو والهدف من الدور.

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