راندا البحيري عن غيابها السينمائي: "اسألوا المنتجين" (فيديو)

علقت الفنانة راندا البحيري، عن غيابها في السينما الفترة الماضية موجهة رسالة للمنتجين، وكشفت عن رأيها في حال السينما.





حيث قالت راندا، خلال ندوتها في "الفجر الفني": "أسألوا المنتجين اعداد الافلام التي تتم انتاجها في العام الواحد قليلة جدا ولكن مستوي الافلام عادت مرة أخري وهناك عدد كبير من الافلام المميزة منها حرب كرموز و الكنز وهروب اضطراري والخلية وعدد اخر من الافلام".





وتابعت راندا، أنها لاتتمنى تجسيد أي شخصية معينة ولكن الدور يجذبها للعمل وخاصة السيناريو والهدف من الدور.



