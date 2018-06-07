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"شباب الصحفيين" تشيد بحل روابط الأندية.. و"طوالة": خطوة لعودة الجماهير

الجمعة 06/يوليه/2018 - 12:09 ص
شباب الصحفيين تشيد بحل روابط الأندية.. وطوالة: خطوة لعودة الجماهير
صورة أرشيفية
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الفجر الرياضي
 

أشادت جبهة شباب الصحفيين بخطوة حل عدد من الروابط الكروية، والتي كان آخرها ألتراس "يلو دراجونز" بالإسماعيلية وجرين ايجلز بورسعيد، وقيامهم بحرق الأعلام الخاصة بهم إعلاء لمصلحة الوطن، في خطوة هامة تمهد لعودة الجماهير للملاعب من جديد.

 

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم: "هذه الروابط أثبتت وطنيتها الخالصة  للبلاد في محاولة لتوحيد الصفوف والاصطفاف خلف الدولة في مرحلة يحتاج فيها الوطن إلى التكاتف من جميع المواطنين".

 

وأضاف طوالة، أن هذه المبادرات الجيدة تقطع الطريق على من يسعون لاستغلال الروابط في الإساءة ضد الدولة المصرية، بحجة التشجيع، بينما لهم أهداف أخرى و تحركهم جهات مشبوهة لإثارة الشغب والعنف ونشر الفوضى.

 

وأشار رئيس الجبهة إلى أنه بعد حل هذه الروابط وانضمام أعضائها إلى صفوف المشجعين دون أي مسميات، يثبت مما لايدع الشك حرصهم على أمن وطنهم.

 

 

المزيد عن: رياضة حل الروابط جبهة شباب الصحفيين الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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